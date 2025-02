Astros do trap no Planeta Atlântida: 'Galera do sul abraça nosso som'

Depois que ganhou uma noite só para si no Rock in Rio em 2024, parece que nada mais segura o trap. E é claro que o ritmo, que está nas playlists de mais ouvidas do Brasil, marcou presença no tradicional Planeta Atlântida 2025, que aconteceu neste último fim de semana no litoral gaúcho.

Nos dois dias, seja no palco principal ou no secundário, foi possível ver a dominância do trap entre o público, majoritariamente jovem. A entrega diante de cada artista que se apresentava era vibrante - alguns já contando com vários anos de visita ao Planeta, como Matuê.