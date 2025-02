Rock gaúcho: Cachorro Grande e Comunidade Nin-Jitsu voltam à estrada

A reunião do grupo - formado por Beto Bruno (vocal), Marcelo Gross (guitarra), Gabriel "Boizinho" Azambuja (bateria), Pedro Pelotas (teclado) e Eduardo Barretto (baixo) - foi também a volta da Cachorro ao festival, onde não se apresentava há 9 anos.

"O Planeta Atlântida foi muito importante pra nossa decolada e tocar aqui hoje é tão emocionante quanto há 25 anos", comentou Beto.

Comunidade Nin-Jitsu no palco do Planeta Atlântida 2025 Imagem: Divulgação

Também iniciando os trabalhos de 2025, a Comunidade Nin-Jitsu celebrou sua própria efeméride no Planeta Atlântida: 20 shows no palco do festival gaúcho. Da mesma forma que a Cachorro Grande, o Planeta foi o primeiro grande evento a dar espaço para a banda.

"Temos uma relação muito afetiva com o festival", disse o vocalista Mano Changes. "E como temos essa mistura de rock com funk, acabamos agregando muito".

Na atividade oficialmente desde 1998, quando lançou o álbum "Broncas Legais", a Comunidade segue soltando material novo. O mais recente foi o single "Hoje eu Não Peguei Ninguém" em parceria com o quarteto carioca Meu Funeral.