CarnaUOL tem Aguilera e Aoki como headliners; veja mais shows desta semana

25 anos de carreira

Christina Aguilera explodiu na cena musical logo no primeiro álbum, homônimo, de 1999, do qual saíram dois de seus principais hits: 'Genie in a Bottle' e 'What a Girl Wants'. O álbum mais recente é 'Aguilera', de 2022.

A diva aproveita a vinda ao Brasil e faz ainda um segundo show. Na quinta (6), antes de desembarcar em São Paulo, ela canta no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena.

Mais popstars

O time nacional do CarnaUOL tem mais duas popstars. A veterana Claudia Leitte e a nova rainha do sertanejo, Ana Castela, estão no festival. No mês passado, Ana mostrou também seu trabalho como atriz com uma participação na novela infantil 'A Caverna Encantada', do SBT.

Vai ter bolo!

A segunda grande atração internacional é Steve Aoki. O DJ e produtor norte-americano já trabalhou com inúmeros artistas dos mais diversos gêneros, dos ídolos do k-pop BTS à banda de hardcore Rise Against.