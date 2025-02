Festival João Rock presta homenagem à black music em 2025; veja atrações

No Palco Aquarela, a conexão entre o novo e o clássico será destaque com Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Melly com Sued Nunes e Zélia Duncan com Paulinho Moska. Já no Palco Fortalecendo a Cena, o trap e rap ganham espaço com Duquesa, Yunk Vino, Kayblack, Cabelinho e Drik Barbosa, que convida Budah e Cristal.

A venda para o público geral começa no domingo (9), pelo site oficial do evento. Mas há ingressos já disponíveis para clientes do Banco do Brasil, com cartões Ourocard Visa, de terça (4) a sábado (8), com 15% de desconto e parcelamento em até oito vezes sem juros.

Programação do João Rock 2025 Imagem: Divulgação

Festival João Rock 2025

Quando: 14 de junho de 2025

Onde: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Pontos de Venda: site oficial e loja João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto