Febem, FBC e blocos de carnaval são destaque da Casa Natura

Se você gosta do ritmo e da poesia das ruas, a Casa Natura é o seu lugar pelos próximos meses. Em fevereiro e março, Carnaval e rap tomam conta da programação do espaço, com presenças super especiais. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.

É Carnaval

Os súditos de Momo encontram programação variada já esta semana, com o Bloco Forrozin puxado pela cantora Mariana Aydar (6), comemoração dos 10 anos do Bloco Ritaleena (7) e o Bloco Confraria do Pasmado (8). A mistura de gêneros musicais segue com mais uma edição do Bloco do Johnny Hooker (15), desta vez com participação de Maria Gadú, Lia Clark e Jaloo.

O Carnaval na Casa Natural segue em fevereiro com o Bloco Abacaxi de Irará homenageando Tom Zé junto do Cordão Dona Micaela (16) e o cantor e instrumentista Rodrigo Alarcon trazendo seu espetáculo carnavalesco com o Bloco do Desamor.