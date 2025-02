Daniela Mercury e Silva completam line-up do Nômade Festival

Daniela Mercury e Silva são as novas atrações confirmadas na 6ª edição do Nômade Festival. Os artistas completam o line-up do evento, que acontece nos dias 03 e 04 de maio, mais uma vez no Parque Villa Lobos, em São Paulo.



O festival já havia anunciado os shows de Ney Matogrosso, BaianaSystem, Jota.Pê, Os Garotin, Rachel Reis, Yago Oproprio, Ebony e Helena Serena, ex-participante do The Voice Brasil, no palco principal.

É a estreia de Daniela Mercury e Silvia no palco do Nômade. Enquanto a baiana apresenta os grandes sucessos da carreira, Silva leva ao palco o show do seu álbum mais recente, "Encantado" (2024).

Os ingressos para a 6ª edição do evento podem ser adquiridos no site da Ticket360.