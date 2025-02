Grammy: Chappell Roan faz apelo à gravadoras após vencer artista revelação

Eu disse a mim mesma que se eu ganhasse um Grammy e pudesse me apresentar aqui diante das pessoas mais poderosas da música, eu exigiria que as gravadoras e a indústria que lucram milhões de dólares com os artistas oferecessem um salário digno, especialmente para os artistas em desenvolvimento

Chappell Roan seguiu o apelo ao mencionar sua vivência como artista. "Fui contratada jovem, ainda menor de idade. Eu não tinha nenhuma experiência profissional e, como a maioria das pessoas, tive muita dificuldade para encontrar um emprego na pandemia e [não conseguia] pagar o seguro [de saúde]", relatou.