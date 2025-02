Grammy 2025: Os looks que roubaram a cena na premiação

A 67ª edição do Grammy Awards aconteceu no último domingo (2), e com ela, vários artistas aproveitaram o tapete vermelho - e também a própria premiação, para desfilar com os visuais mais ousados e diferentes. Vários desses looks representam não só a marca desses artistas, como também uma forma de levar a sua arte para outros tipos de mídia.

Confira abaixo os looks mais peculiares da noite:

Uma das presenças mais aguardadas da noite, Chappell Roan mostrou seu look divertido no Grammy 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy