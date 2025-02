Taylor Swift dança Billie Eilish com a estrela de 'A Substância' no Grammy

Momentos que só as premiações podem proporcionar: durante o Grammy 2025, a maior estrela da música pop aproveitou para entrosar com Margaret Qualley, estrela do bizarro "A Substância" (2024).

O que aconteceu

Taylor Swift e Margaret Qualley compartilharam uma mesa no Grammy 2025. Parece aleatório, mas acontece porque Qualley é casada com Jack Antonoff, produtor musical e colaborador de longa data de Swift, que foi quem a levou para o prêmio.

Durante a apresentação de "Birds of a Feather", de Billie Eilish, a dupla aproveitou para dançar um pouco. O momento foi rápido, mas fofo, com as duas mulheres curtindo a apresentação de Eilish, que abriu a cerimônia. Confira o momento abaixo: