Planeta Atlântida mistura ritmos com direito a cover inusitado e despedida

O primeiro dia começou com uma homenagem à resiliência dos gaúchos diante das enchentes de maio de 2024, com o show "O Sul é o Nosso Palco", liderado por Neto Fagundes e outros artistas locais. A noite seguiu com apresentações de estrelas do pop e do sertanejo, como Luísa Sonza, que estreou a música "Motinha 2.0", e Anitta, que retornou ao palco do Planeta com sucessos como "Funk Rave" e "Joga pra Lua".

O rapper Filipe Ret trouxe o trap carioca, enquanto Alexandre Pires comandou o nostálgico "Baile do Nêgo Véio", relembrando hits dos anos 1990 e 2000. A estreante Ana Castela também marcou presença, representando a nova geração do sertanejo.

O segundo dia destacou a diversidade musical, iniciando com o reggae de Armandinho e Natiruts - em sua turnê de despedida e que fez seu último show em festivais. O pagode teve espaço garantido com Sorriso Maroto e Dilsinho, que fez um cover inusitado de "Dias Atrás", do CPM22, e de "Olha O Que o Amor Me Faz", de Sandy & Junior.

Matuê, em sua quarta participação no festival, reafirmou a força do trap nacional, sendo ovacionado pela plateia em apresentação onde mostrou músicas de seu novo disco, "333". Teve ainda o inédito "Baile do Planeta", que transformou a Saba em um grande baile funk reunindo Kevin o Chris, Livinho e o gaúcho Ariel B. O encerramento ficou por conta do duo de música eletrônica Dubdogz, que manteve a energia até o amanhecer.