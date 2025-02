O Grammy Awards 2025 acontece na noite deste domingo (2), em Los Angeles e, além da música, os artistas entregam performances e figurinos dos mais variados estilos. Do básico ao mais extravagante, eles passaram pelo Red Carpet com looks únicos e cheio de personalidade.

Confira os looks do tapete vermelho da principal premiação da indústria da música:

Sabrina Carpenter é uma das principais atrações do Grammy 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy