Ganhando ou não, Chappell Roan é o nome que vai definir o Grammy 2025

A cantora pop Chappell Roan servirá como um pêndulo decisivo na festa da 67ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (2), na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Indicada nas quatro principais categorias do maior prêmio da indústria fonográfica, seu desempenho vai dar a cara do Grammy 2005.

Nesse grupo de categorias chamado de "big four", ela é favorita a canção do ano, com "Good Luck, Babe!", e favoritíssima para ganhar como artista revelação. Numa votação que representasse, fielmente a repercussão, causada entre público e crítica, seu "The Rise and Fall of a Midwest Princess" deveria levar também como álbum do ano.

São dois cenários possíveis: a turma do Grammy pode considerar que ser a revelação do ano e talvez receber mais um prêmio menor já são suficientes para ela. Ou, então, jogar todos os pequenos gramofones dourados no colo dessa americana de 26 anos e arremessá-la, definitivamente, ao topo da música pop.