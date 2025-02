Fãs desmaiando, área VIP lotada: Taemin faz show hipnotizante para K-popers

Luísa de Angelis e Gabrielle Oliveira no show de Taemin no Vibra, em SP Imagem: Camila Monteiro-1°.fev.2025/UOL

Elas criaram looks inspirados em videoclipes do artista e se tornaram amigas quando começaram a conversar sobre o show. "É muito fácil virar amiga quando compartilhamos tantas coisas em comum", acrescentou Luísa.

Vitória Reeve, 25, Caroline Santiago, 27, e Julie Sales, 22, também organizaram a viagem com antecedência. "Nos conhecemos em um grupo de fãs do SHINee no WhatsApp e viramos amigas. Estar aqui juntas é um sonho", disse Vitória, que carregava uma bandeira do Brasil com o rosto de Taemin estampado.

Vitória Reeve, Caroline Santiago e Julie Sales no show de Taemin Imagem: Camila Monteiro-1°.fev.2025/UOL

A estrutura do evento gerou reclamações por parte dos fãs, como a falta de distribuição de água para o público da área VIP, que estava superlotada. Algumas pessoas passaram mal antes do início da apresentação e reclamaram da demora no atendimento dos bombeiros. "Foi desesperador, tinha gente gritando por bombeiros", relatou um fã que preferiu não se identificar.

Para a reportagem, a GIG, produtora do evento, afirmou que houve distribuição de água. Reforçou ainda que as pessoas poderiam ter entrado no estabelecimento com garrafas de água lacradas e, durante o show, encher nos bebedouros existentes. "Temos total interesse em melhorar e procurar atender as necessidades e expectativas do público".