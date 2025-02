Ex-presidente dos EUA vence Grammy e quebra recorde após a morte

Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981, venceu um Grammy póstumo por ter narrado um audiobook antes de morrer, em dezembro de 2024.

O que aconteceu

O audiobook "Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration", narrado por Carter, concorreu e venceu na categoria de melhor audiobook ou gravação narrativa. O projeto, co-escrito pelo autor Kabir Sehgal, foi lançado em agosto de 2024, meses antes da morte do político, e traz gravações de discursos e reflexões do político na igreja de sua cidade natal, combinadas com música e participações especiais.

Com isso, Jimmy Carter se torna o vencedor póstumo mais velho da história do Grammy, com 100 anos de idade. O último recordista era o músico Pinetop Perkins, que venceu o prêmio aos 97 anos, em 2011, um mês antes de morrer. Carter superou a marca por alguns anos, mas Perkins continua a pessoa mais velha a ter vencido o Grammy em vida.