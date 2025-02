Brasileiros são derrotados no Grammy 2025: veja quem "retirou" os prêmios

Na mesma categoria ainda concorria a pianista Eliane Elias, com "Time and Again". Enquanto esta foi a primeira indicação de Hamilton de Holanda, a brasileira já teve 13 indicações ao prêmio e venceu duas delas.

Anitta concorria na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino, com "Funk Generation", e também perdeu o prêmio. A vencedora foi Shakira, que recebeu o reconhecimento por "Las Mujeres Ya No Lloran" no dia em que completa 48 anos de idade.