Beyoncé quebra recorde no Grammy 2025, mas perde para Sabrina Carpenter

Duas vitórias de muita importância no início da sessão preliminar de entrega de prêmios do Grammy, feita antes do início da transmissão oficial do evento, que não comporta todas as categorias.

O que aconteceu

Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer um Grammy na música country. A cantora se consagrou na categoria de melhor performance em dupla ou grupo de country, pela canção "II Most Wanted", ao lado de Miley Cyrus.

Isso abre chance de ela vencer mais prêmios nas categorias do gênero, que era uma das dúvidas nas especulações sobre a premiação. Ela concorre em mais três. Agora, Beyoncé tem 33 vitórias na história do Grammy.