Beatles ganha Grammy em 2025; entenda como banda concorreu em 2 categorias

A indicação ocorreu graças à música "Now and Then", lançada em 2023 com a ajuda da inteligência artificial. A canção é considerada a última música dos Beatles.

O trabalho se tornou elegível ao Grammy por usar o vocal original de John Lennon — gravado décadas atrás em uma fita cassete —, além do som do violão elétrico e acústico de George Harrison, gravado em 1995. A música foi completada com a bateria de Ringo Starr, o baixo, piano e slide de Paul McCartney, além de alguns vocais de apoio.

A inteligência artificial foi utilizada para "limpar" as gravações do passado, feitas pelos integrantes que já estão mortos. Conhecida como "Sterm Separation", a ferramenta permite que ruídos sejam tirados de gravações de baixa qualidade, isolando apenas a voz.

Caso vençam Gravação do Ano, apenas Paul McCartney e Ringo Starr poderão ser premiados. De acordo com os critérios do Grammy, os indicados devem apresentar o material gravado dentro de cinco anos antes da data de lançamento.