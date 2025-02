Após derrotar Milton Nascimento no Grammy, Samara Joy canta em português

O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo os brasileiros. "Meu Deus, ela é o terror do Brasil mesmo", brincou um usuário do X. "Samara Joy que diva, cantando em português! Perdoada por ter vencido do nosso Milton Nascimento e da Anitta", afirmou um outro.

Samara Joy que diva, cantando em português

Perdoada por ter vencido do nosso Milton Nascimento e da Anitta -- Tião (@tiaoo__) February 3, 2025

A Samara Joy cantando em português kkkkkk

Mds ela é o terror do BR msm kk pic.twitter.com/ubIGlUKKT5 -- ANINHA ? - DESFLOPA ANITTERS (@Anira30032) February 3, 2025

A Samara Joy é maravilhosa, ela cantando em brasileiro

MARAVILHOSA, INCRÍVEL, NUNCA FALEI MAL pic.twitter.com/6EC4opm2SW -- Gab (@hehehgab) February 3, 2025

A SAMARA JOY DEBOCHANDO DO BRASIL CANTANDO EM PORTUGUÊS PEGUEM ELAAAA -- Nowhere man (@gabrieljpss4) February 3, 2025

Samara Joy venceu como melhor álbum vocal de jazz com "A Joyful Holiday". Milton Nascimento concorria na mesma categoria com "Milton + Esperanza", uma colaboração com Esperanza Spalding.