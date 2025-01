Apresentações internacionais em 2025 reforçam cena underground de São Paulo

Garbage, Mudhoney, Teenage Fanclub, L7, Vapors of Morphine, Clap Your Hands Say Yeah!, Ezra Collective, Amyl and The Sniffers, Two Feet, Graveyard, Danko Jones, TV Smith. Parece a agenda de shows de clubs e pubs de Nova York, mas é a lista de atrações internacionais da cena underground de São Paulo.

E olha que essa lista tem shows só do primeiro semestre. OK, Teenage Fanclub vai ser em setembro, mas se colocasse todas, tomaria muito mais espaço nessa newsletter. Há muitas bandas indie vindo ao Brasil e, especialmente, a São Paulo, neste ano.

A cidade sempre recebeu muitas atrações para encher as casas fora do mainstream, mas o final de 2024 e principalmente o início de 2025 deixaram claro que essa cena ganha cada vez mais força. Apesar de todas as dificuldades para se trazer um artista mais nichado e lucrar com isso, produtoras como Powerline, Gig, Maraty, Venus, Balaclava e W+, entre outras, estão movimentando esse mercado. Mesmo gigantes do setor de entretenimento, como Live Nation, Move Concerts e 30e, vez ou outra programam alguma banda ou artista solo mais independente em alguma casa de show de São Paulo.