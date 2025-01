Bruno Mars é o 1º artista a ultrapassar 150 milhões de ouvintes no Spotify

Em outubro, Bruno continuou sua sequência de sucessos com sua colaboração com Rosé, "Apt.", já ultrapassando a marca de um bilhão de streams e chegando ao 5º lugar na Hot 100. O marco de 150 milhões coincide com o lançamento de sexta-feira (24), de "Fat Juicy & Wet", sua faixa R-rated com Sexyy Red.

No vídeo da música, Mars reúne seus colaboradores recentes, como Gaga e Rosé, para dar uma festa de comemoração. Mars, que atualmente é o artista número um no Spotify, está se preparando para o Grammy Awards neste domingo (2), onde ele foi indicado ao lado de Gaga para música do ano e melhor performance de dupla/grupo pop.

Além disso, Mars e Rosé acabaram de ganhar o título de música mais vendida nos Estados Unidos na semana passada. Eles atingiram 12 semanas não consecutivas em primeiro lugar na parada Global Excl. US da Billboard.