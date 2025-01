Os Garotin já planejam novo álbum após Grammy Latino: 'Muita música pronta'

Minha mãe também está assustada e orgulhosa. Poder ver a carinha dela ali, com aquele cabelo vermelho no meio de todo mundo, é fácil de achar, é muito lindo, cara. É muito lindo saber que eu tô dando orgulho para ela. É muito maneiro. Anchietx

Show do trio Os Garotin no festival Universo Spanta 2025 Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação

Cupertino compara às lembranças de levar os pais a uma apresentação na escola. "A gente fica até mais nervoso. Mas para eles deve ser muito louco, porque eles viram a gente criando essas músicas em casa, cantando antes de todo mundo conhecer. Agora geral cantando, deve ser uma sensação mágica para eles."

O trio cresceu e compôs as primeiras músicas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde é preciso ousadia para sonhar — como disse Léo Guima no discurso do Grammy Latino. Eles conquistaram a estatueta de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa "Os Garotin de São Gonçalo", projeto que leva o nome da cidade no título. Também concorreram na categoria Artista Revelação e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

No papo com TOCA, Léo reflete sobre eles terem ultrapassado essa barreira e estarem realizando sonhos. "É ir superando seus limites, entendeu? O medo faz parte. Você vai sentir medo, você vai achar que não consegue, você vai achar que não nasceu para isso, mas vá se testando, vá se provando."