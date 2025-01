Duquesa e Maria Esmeralda são as primeiras atrações confirmadas no Rec-Beat

Com um estilo único que mistura trap, rap, disco e R&B, Duquesa tem se destacado no cenário musical brasileiro. A artista, natural de Feira de Santana (BA), ganhou projeção após ser indicada ao BET Awards 2024 na categoria "Melhor Nova Artista Internacional", um dos mais prestigiados prêmios do universo hip hop e R&B. Recentemente, ela lançou "Taurus Vol. 2", um trabalho que reforça sua versatilidade e suas temáticas de empoderamento feminino e identidade negra.

Maria Esmeralda: o projeto revelação de 2024

Pirlo, VCR Slim, Cravinhos, iloveyoulangelo e Thalin: criadores do álbum 'Maria Esmeralda' Imagem: Lucas Cavallini/Divulgação

Maria Esmeralda é um projeto conceitual que combina influências de rap e MPB com elementos nostálgicos e contemporâneos. O grupo é formado pelos produtores Cravinhos, Thalin, VCR Slim, iloveyouangelo e Pirlo, que trazem diferentes bagagens musicais. A narrativa do projeto explora a história da fictícia personagem Maria Esmeralda, misturando estéticas do cinema marginal e do melodrama das novelas brasileiras.

O disco do projeto, lançado em 2024, transita entre gêneros como rap, boombap, jazz e trap, apresentando um flow cadenciado e introspectivo. No Rec-Beat, Maria Esmeralda contará com participações especiais, incluindo o rapper e artista visual fluminense Servo e a jovem promessa do rap, RUBI.



O TOCA mostrou como os produtores fizeram o álbum. Assista: