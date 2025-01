Universo Spanta: Jão, Sonza e Jorge Aragão cantam em 1º festival de 2025

Gloria Groove, Jorge & Mateus e Pedro Sampaio são as atrações do Palco Guanabara no sábado. No mesmo dia Jorge Aragão estrela o Lapa, palco que tem ainda a banda Àttøøxxá e uma roda de funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda.

Cortejos

A produção vai manter os cortejos, aprovados pelo público na edição de 2024. Com isso as escolas de samba Portela e Salgueiro levam integrantes à passarela do Spanta, no sábado.

O domingo reúne shows de atrações vindas do nordeste. Zé Ramalho, acompanhado dos filhos João e Linda, a dupla Almério e Martins e as cantoras Lucy Alves, Juliana Linhares e Natascha Falcão estão no lineup do dia, que tem ainda cortejos com os blocos Boi de Miracema, Rio Maracatu e Noites do Norte.

O festival continua na segunda, com uma roda de samba do Beco do Spanta comandada por Arlindinho. A noite tem também shows de Délcio Luiz e Mauro Diniz.

Universo Spanta 2025

Atrações: Jão, Jorge & Matheus e Zé Ramalho, entre outras

Quando: dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro; sexta e segunda, às 18h; sábado e domingo, às 16h

Onde: Marina da Glória (av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória, Rio de Janeiro)

Quanto: pista (a partir de R$ 130) e Espaço Cidade Maravilhosa (a partir de R$ 190)

Ingressos à venda no site da Zig Tickets.