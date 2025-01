BBB e canetada de Liniker: como Iuri Rio Branco produziu hit de Jean Tassy

Um dos singles de "Acrônico", segundo álbum de Jean Tassy, "Nocaute" nasceu entre cochilos, sessões de "Big Brother" na TV e versos escritos no tempo de uma tragada no cigarro.

Viciado no reality, Jean fez Iuri deixar a TV ligada durante as gravações da música. Iuri dormiu, mas as ideias vieram. "Como ele é do rap, ele gosta de fazer canetada na hora", observa o produtor, antigo colaborador de Jean.

Ali mesmo, depois do reality, Iuri mostrou uma base para dar vazão aos planos de Jean. "Exporta pra mim esse pedacinho que eu vou lá fora fumar um cigarro", pediu o cantor. Rapidamente, ele voltou com o verso "Cê é daquelas que nocauteia / Que eu me sinto inteiro, que me desnorteia / E todo dia eu quero sair contigo, nem mais me reconheço / Baby, o que cê tá fazendo comigo? Por você eu abdico".