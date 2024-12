Xande de Pilares encerra ano com Grammy tatuado e nova plateia: 'Intimida'

Após o cantor ser indicado algumas vezes com o seu grupo Revelação, "Xande canta Caetano" garantiu ao sambista o seu primeiro prêmio, como melhor álbum de samba. E o colocou numa posição notável na competição, como único brasileiro a disputar a categoria principal de álbum do ano (não apenas de língua portuguesa).

O fato o marcou profundamente. E ele segura as lágrimas durante conversa com o TOCA.

"Esse troféu é do Morro do Turano, onde eu nasci, da favela da Águia de Ouro, do Jacarezinho, da Trindade e de Pilares, onde eu morei. Esse álbum é do Alexandre Silva de Assis, que sempre acreditou. Ele é foda. Ele me trouxe para cá e continua me carregando. E eu continuo carregando ele na minha consciência", diz, emocionado, após o show no cruzeiro.

Como valeu a pena ter escutado Caetano, apesar de morar no morro e muita gente falar: 'Mas Caetano tem nada a ver isso?'. Eu só não imaginava crescer nem me tornar um compositor com o número de músicas gravadas que eu tenho, nem poder apertar a mão do Caetano, poder cantar com ele e com a Maria Bethânia.

"Muita gente me tem como exemplo, e eu preciso mostrar para elas que é possível." Depois do Grammy, ele comemora mais um presente. Em 2025, o álbum será lançado em vinil. Depois do show no cruzeiro, onde saiu ovacionado, ele dá uma risada, relaxado: "Já comprei até minha vitrola."