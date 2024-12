Samba, filhos e luta contra fascismo tropical: D2 não quer saber de sossego

D2 poderia surfar na onda do rap com marra carioca, que ele ajudou a formatar, e hoje está mais pop e comercial do que nunca. Mas ele foi para outro lado, para desespero do empresário.

O músico partiu para outra provocação: botar no samba o grave eletrônico do hip hop. É essa a base do novo álbum, "Manual Prático do Novo Samba Tradicional".

A primeira fusão musical da carreira, de punk rock e rap no Planet Hemp, foi a trilha sonora de um debate nacional sobre liberdade de expressão nos anos 1990.

O ápice foi a prisão dos músicos por apologia ao uso de drogas, por conta das letras sobre maconha, em 1997.

Hoje D2 vê essa tal liberdade de expressão como um termo "tomado de assalto pelo fascismo tropical", como desculpa para "mentir e xingar sem ser punido".

"Aí joga a gente para o lado do STF. Eu não quero estar do lado do Alexandre de Moraes, mas, porra... [risos]. A gente acaba tendo que ficar", lamenta.