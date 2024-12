'Não preciso do dinheiro do Marçal': Dexter briga na Justiça com político

O cantor diz que tentou contato com a equipe de Marçal e, sem resposta, entrou com uma liminar —e venceu. No entanto, a ação indenizatória segue em processo. "O pior de tudo é ouvir das pessoas que você é esquecido, que o cara [Marçal] te levantou", avaliou. "Não é que você tá esquecido, você é lembrado por quem tem que ser lembrado."

Ele ainda deixa claro que a briga na Justiça se trata de "agir de maneira coerente", e não de receber valores. "Não preciso do dinheiro do Marçal", disse. "Se a gente ganhar —e a gente vai ganhar, porque ele cometeu uma arbitrariedade—, vamos reverter tudo para a favela do Calux."

'Exilado, sim, preso, não': O solo que ganhou 7 prêmios

Dexter não esconde que foi o rap quem o ajudou a ser mais "questionador" —e até a denunciar as mazelas do sistema carcerário.

Ele esteve preso entre 1998 e 2011 condenado por sete assaltos. Foi justamente aí, na penitenciária do Carandiru, que nasceu o 509E, dupla com Afro-X que lançou dois discos com a ajuda da atriz Sophia Bisilliat, voluntária em presídios na época.