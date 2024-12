Fim de semana tem shows nacionais grátis e popstars gringos em estádios

Belo, Fat Family e Duda Beat fazem shows com entrada gratuita em São Paulo e Barueri (SP), no período de sexta a domingo. O fim de semana tem também apresentações de Chris Brown e Post Malone em estádios da capital.

O que vai acontecer

Marcelo Pires Vieira, nome verdadeiro do Belo, tem duplo destaque no fim de semana. Ele, que é uma das atrações do Festival CarnaUOL 2025, faz show solo grátis na sexta, em frente ao Ginásio José Corrêa, em Barueri. No dia seguinte, sobe ao palco com o Soweto em São Paulo, com ingressos pagos, no Pavilhão Anhembi, para o último show da turnê da volta do grupo com o cantor na formação.

Também em Barueri, no mesmo local, Duda Beat se apresenta no domingo. Os dois shows gratuitos integram a programação do projeto Natal Encantado de Barueri.