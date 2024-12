'Rede Música reorganiza setor musical', diz Maria Marighella, da Funarte

"A volta da Rede representa primeiro a reorganização social, a reorganização dessas entidades, que voltam a ter voz. Por que não existe política pública sem participação social", comenta, em entrevista ao TOCA, que acompanhou a Feira da Música no Cariri Cearense.

A data e local da retomada da Rede Música Brasil, aliás, foi feita durante outra iniciativa inédita: a participação da Funarte no Worldwide Music Expo (Womex), em Manchester, Inglaterra, em outubro. O evento, uma das mais importantes feiras de música do mundo, recebeu o maior estande brasileiro da história, com 29 agentes do setor musical.

"O Brasil sempre teve espaço na Womex, mas sempre foi muito difícil chegar lá. Então, a gente definiu diretrizes públicas para criar condições de ir e levar uma grande comitiva", detalhou Maria, ressaltando que pela primeira vez um artista brasileiro foi homenageado na Womex: o multi instrumentista Hermeto Paschoal.

Internacionalização em 2025

Para 2025, Maria destaca primeiro a manutenção da participação brasileira na Womex — que será na Finlândia. "O que a gente precisa mesmo é manter os espaços, a continuidade das políticas, o monitoramento e avaliação dessa experiência. Por que desse lugar nós vamos para outros e aí continuamos no circuito", comenta.

Outra iniciativa que deve ganhar tração é o Ibermúsicas, programa de fomento das músicas ibero-americanas do qual o Brasil é presidente desde o retorno da Funarte. Atualmente, o projeto, além de estreitar relações com a América Latina, conecta-se também com países da Europa e África.