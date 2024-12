Fã-mirim invade palco de Gusttavo Lima e ganha abraço: 'Bom demais'

Com tranquilidade, o sertanejo põe o jovem no colo e coloca o microfone em sua boca, como convite para cantar. O garoto, no entanto, ficou tímido e preferiu não cantar.

Gusttavo Lima, então, coloca o garoto no chão, lhe dá um abraço e usa letra de sua música para brincar. "Bom demais", disse o cantor.

A equipe de seguranças do Universo Alegria levou o garoto aos responsáveis. O show do embaixador prosseguiu normalmente após a surpresa.

*O repórter viajou a Curitiba a convite do festival.