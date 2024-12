Em Curitiba, Ana Castela faz show sob chuva e brinca: 'Bom pra beber'

Ana Castela, 21, não se intimidou com a forte chuva que atingiu a cidade de Curitiba (PR), neste sábado (7), e agitou o festival Universo Alegria com os hits que a colocaram como a mulher mais ouvida do Brasil em 2024.

O que aconteceu

Ela iniciou o show com músicas de destaque. A Boiadeira abriu o quarto show do dia com as canções "Pipoco", "Bombozinho" e "As Meninas da Pecuária".

Cantora se divertiu com os fãs cantando e dançando debaixo da chuva."Tá chovendo? Tá nada, né?"