Universo Alegria Curitiba: lineup, ingressos e como chegar ao festival

Sempre estivemos muito envolvidos com a música sertaneja e com artistas. Durante um bom tempo, fizemos muitos shows e chegamos à conclusão de que tinha chegado o momento, lá em 2008, de juntar todos esses shows e fazer um grande festival. Ele superou as nossas expectativas, que, na verdade, era para ser um tributo e, talvez, não seria em todos os anos. Guillermo Ody

O festival começou na ExpoInter, que é a sede do maior evento de agropecuária do Rio Grande do Sul, e com pouco tempo precisou mudar para a estrutura de um estádio de futebol. "Ir para estádio foi a grande virada do festival porque, querendo ou não, uma coisa é fazer para 25, 30 mil pessoas, outra é fazer para 50, 55 mil pessoas em estádio de futebol. A grande virada foi em 2018, onde fizemos no Beira-Rio, no estádio do Inter. Em 2019, voltamos ao Beira-Rio e dobramos o público. Depois da pandemia, em 2022, fizemos duas edições na arena do Grêmio e batemos todos os recordes de venda por ser um estádio maior", destaca o criador do festival.

Em 2023, iniciamos o nosso projeto de expansão pelo Brasil. Então, voltamos à arena do Grêmio com sucesso e começamos a expandir para Curitiba, para não só ser o maior festival do Rio Grande do Sul, mas para já conseguir, quem sabe, dar um passo a mais e ser o maior festival do Sul do Brasil. Guillermo Ody

Público do Universo Alegria, segundo Ody, é voltado para família e tem "sua massa" variando entre as idades de 25 e 45 anos. "Tu pode dizer que isso é a grande massa, mas a música sertaneja, ainda mais quando tu tem Luan Santana, Ana Castela e Gusttavo Lima e põe um Leonardo e Bruno e Marrone, faz o fã de 5 anos que gosta da Ana e do Luan se misturar com os de 65 e 70, que gostam do Bruno e Leonardo".

60% do público é feminino. Elas vão sozinhas, com amigas ou puxando o companheiro, porque o pessoal não quer perder a festa. Acredito que é um evento família, em geral, para todas as idades. A música sertaneja traz alegria. É uma coisa pessoal, mas gosto de ver alegria, felicidade, as pessoas falando de amor, de coisas boas, sabe? O festival, além de ser uma coisa muito família, o próprio nome já diz: universo de alegria. Guillermo Ody

* O repórter viajou a Curitiba a convite da organização do festival.