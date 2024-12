Banda goiana Boogarins faz show de lançamento de 'BACURI' em São Paulo

O grupo acumula fãs que conquistou em festivais ao redor do mundo. O Boogarins tem em seu currículo passagens por Rock in Rio, Primavera Sound, Coquetel Molotov, Coachella, Lollapalooza e South by Southwest, além de uma indicação ao Grammy Latino.

"BACURI" já é quinto álbum do Boogarins. Ao escolherem gravar "em casa e com calma", os integrantes apresentaram canções e ideias individuais para serem lapidadas de forma coletiva. Então, os exercícios de experimentação dão lugar a uma estruturação de arranjos com os quatro integrantes tocando juntos.

Em 2024, além do lançamento de "BACURI", a banda apresenta no Brasil e na América do Norte dois shows diferentes. O primeiro se chama "10 anos das Plantas que Curam", comemorativo ao primeiro decano do disco de estreia.

Já o segundo, "Boogarins Toca Clube da Esquina", é um espetáculo em que mostram a sonoridade da banda em clássicos da música brasileira dos anos 1970. O show traz músicas de Toninho, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e outros.

No Tom: Assista à entrevista com o Boogarins