Com primeiro ensaio de Carnaval, Timbalada 'abre o verão' em Salvador

Com o verão estendido - e o Carnaval chegando só em março -, o Timbalada revelou que fará mais ensaios do que o habitual. Com direito à "ressaca". Denny ainda deu detalhes da gravação do DVD, que deve acontecer no início do ano que vem.

"É a primeira vez que a gente grava um DVD na nossa terra", diz. "Vamos ter participações maravilhosas. Todo mundo de branco, instrumento de branco, roupas brancas."