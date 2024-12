'A gente ama samba': Thiaguinho canta para 5.500 pessoas com deficiência

No domingo (1º), o cantor Thiaguinho trouxe a sua alegria e ousadia para a Festiva — Festa Inclusiva na Expo Barra Funda, em São Paulo. Esta 3ª edição do evento faz parte das ações da Prefeitura de São Paulo para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta terça-feira (3).

Thiaguinho canta na Festiva - Festa Inclusiva, em São Paulo, no domingo (1º) Imagem: Divulgação

O que aconteceu

A artesã Rosângela de Jesus, 51, trouxe a filha Esther, com paralisia cerebral, para o primeiro show da vida da garota. "É legal ter mais acesso para pessoas com deficiências nos shows 'convencionais', mas os shows como esse de hoje atendem todas as nossas necessidades. E são muitas adaptações para a gente realmente ter conforto, entende?", explica Rosângela.