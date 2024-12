Fafá critica COP e palco do Rock in Rio em Belém: 'Acho muito pretensioso'

Sobre seu legado, Fafá diz que é sua liberdade. "De dizer, às vezes em pânico, 'é por aqui que eu quero ir'", diz. "Essa mesma liberdade, que na campanha das Diretas Já e depois na hora de apoiar Tancredo, foi uma decisão solitária, sem filiação partidária e sem nenhum tipo de negociação".

Ela lembra especialmente do Comício da Candelária (1984), após a campanha das Diretas Já. "Eu comprava minha pomba aqui no Mercado de Pinheiros, lote 32, e levava a pombinha na caixinha, respirando".

Entre as histórias, ela conta a vez em que colocou Dante de Oliveira, autor da emenda das Diretas, dentro do comício da candelária, após o mesmo ser barrado. "Disse que era percussionista", conta. "Com essa mesma tranquilidade, leveza e muito respeito a minha história, digo que meu maior legado é a liberdade (...) As várias campanhas que fizeram pela Amazônia nos últimos dez anos? Pra nenhuma me chamaram, porque eu não faço acordo".

Com opiniões fortes, ela também comenta sobre a COP (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) de 2025, que acontece no Pará. "Quando começou essa coisa da COP, eu pensei 'quem são meus parceiros?' São os artistas do Pará. Lembrar quem foi Waldemar Henrique, Paulo André e Ruy Barata. É falar de Milton Hatoum, Márcio de Souza, dois intelectuais. É falar de Dalcídio Jurandir. Porque, de repente nessa coisa de COP, onde a gente tem que se reconhecer, tá tudo vindo de fora pronto".

Fafá criticou também o palco flutuante que deverá ser usado pelo Rock in Rio durante a COP. "Não tenho nada contra o Rock in Rio. [Mas] esse palco, que é o Vitória Régia, foi usado num lago no estado do Amazonas. Obviamente ele foi fundeado, em frente a Belém, num braço do rio Amazonas, onde a correnteza é gigantesca, onde o mar não tem cabelo e o vento não tem mulher. Eu fico olhando e acho muito pretensioso, quando nós temos ali [em Belém] uma pujança, nós temos nossas praças, nossos coretos... Então eu preferi me recolher."

'Tombada viva': Fafá lembra primeiros passos da carreira