Queremos! Festival prepara edição de 15 anos com palcos espalhados pelo Rio

Prestes a completar 15 anos, o Queremos! Festival prepara uma edição diferente para 2025. Um dos eventos de música mais importantes do Rio de Janeiro vai descentralizar.

A partir de 2025, a programação de shows também será espalhada por mais palcos consagrados do Rio.

"Em tempo de tantas opções, nós escolhemos a música e estamos preparando um novo formato para celebrar os 15 anos de trajetória do Queremos!", antecipa Pedro Seiler que, junto com Felipe Continentino, é diretor do festival.