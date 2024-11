Quem é o nepo baby vocalista do Toto? Banda do sucesso 'Africa' toca em SP

A noite deste domingo (24), em São Paulo, terá show de uma banda americana que conta com um nepo baby como vocalista. O grupo veterano Toto, conhecido pelos hits "Africa" e "Rosana", traz no vocal Joseph Williams, que é filho do autor de trilhas clássicas de filmes como "Tubarão", "Star Wars" e "A Lista de Schindler", todas vencedoras de Oscar.

Quem é

O vocalista do Toto, Joseph Williams, 64, é filho de ninguém menos que John Williams, que talvez seja o compositor de trilhas-sonoras mais famoso do mundo. Sua mãe era também do showbiz, a atriz Barbara Ruick (1932-1974), que morreu cedo, após sofrer um aneurisma.

John Williams já ganhou cinco estatuetas do Oscar. Ele foi premiado pelas trilhas-sonoras de "Um Violinista no Telhado" (1972), "Tubarão" (1975), "Star Wars - Episódio IV: Uma Nova Esperança" (1977), "E.T.: O Extraterrestre" (1982) e "A Lista de Schindler" (1993).