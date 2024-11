Inspirados no estiloso Lenny Kravitz, fãs montam looks para curtir o show

Que Lenny Kravitz é um ícone fashion não há discussão. Desde seu surgimento para o meio artístico, no final dos anos 1980, o hoje sexagenário é um queridinho dos maiores estilistas do mundo e segue influenciando gerações — e seu show é um exemplo disso.

Qualquer espetáculo de Kravitz é também um encontro de gente ligada em moda — ou, no mínimo, que gosta de servir estilo. Dudu Valle e Bruna Galliano estão entre os que não optaram pela primeira peça do guarda-roupas para ir ao show do norte-americano.

"Lenny Kravitz é um ícone da música e do estilo desde sempre", comenta Bruna. "Ele sempre entregou muita versatilidade e entretenimento. Acho que se tem uma palavra que define o Lenny Kravitz é consistência", pontua Dudu.