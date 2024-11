Boogie Week homenageia Leci Brandão e Nelson Triunfo em show dos Racionais

Na última sexta feira(22), antes de uma apresentação do show dos Racionais Mc's no espaço Unimed, o quilombo contemporâneo e evento cultural Boogie Week, homenageou o pai da cultura Hip Hop, articulador social, dançarino e ativista Nelson Triunfo e a artista, cantora, compositora, ativista, deputada federal Leci Brandão no prêmio Griô, uma honraria de destaque realizada celebrando a excelência negra em suas múltiplas expressões artísticas e vivências. Nelson Triunfo, sendo o pai da cultura Hip Hop, viu artistas consagrados da música rap como Racionais Mc 's começando sua carreira e durante a homenagem, o artista celebrou com muita felicidade a trajetória consagrada do maior grupo de rap nacional de todos os tempos. Leci Brandão citou com toda sua oratória ancestral e apaixonante o quanto agradece o carinho que recebe de Eliane Dias, a advogada idealizadora do projeto e do público amante da música rap.

Boogie Week: Nelson Triunfo e Eliane Dias Imagem: Rafael Strabelli / Espaço Unimed

Eliane Dias citou na abertura do prêmio que jamais estaria viva e se movimentando em trabalhos se não fosse a presença e a importância dos mais velhos dentro da comunidade negra.Colocando em prática o que por exemplo as escolas de samba realizam durante os desfiles de samba, colocando a sabedoria e a luta feita pelos mais velhos pra seguir em frente. Recheada de emoção, Leci Brandão se emocionou com toda euforia e recepção maravilhosa que o público no espaço Unimed a recebeu, trazendo a surpresa de cantar o trecho da música Zé do Caroço, um dos seus grandes sucessos na carreira que junto com as palmas da platéia cantou de forma empolgante e contagiando toda a platéia. A artista comenta sobre a receptividade e suas parcerias musicais que realizou com Mano Brown e Rappin Hood mesmo sendo criticada, pois acreditava que a conexão ancestral não acontece somente no samba e sim em outros gêneros que são de origem da cultura negra como a música rap.