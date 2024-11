Anitta anuncia parceria com Ivete e Simone em novo álbum em português

A cantora também confirmou que trará a levada dos ensaios com todos os tipos de ritmos. O álbum terá parcerias com Ivete Sangalo e Simone Mendes, além de releituras de músicas antigas.

Nas redes sociais, Anitta divulgou a data de lançamento do Ensaios da Anitta: 5 de dezembro. "Alguém aí ansioso para dar start no Carnaval com a gente?"