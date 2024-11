Sucesso de público, Tiquequê anuncia sessão extra em São Paulo

O duo Tiquequê anunciou uma sessão extra do espetáculo "Bailamos" em São Paulo.

Sessão extra será no domingo (24), às 17h. Eles já tinham espetáculos marcados para as 11h e 14h do mesmo dia. Todas as apresentações serão no Teatro Bradesco, dentro do Shopping Bourbon.

Ingressos já estão disponíveis. A entrada está à venda no site ou na bilheteria do Teatro Bradesco, e custa entre R$ 65 (meia) e R$ 200.