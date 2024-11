Sabaton, Avantasia, Doro: Bangers Open Air 2025 anuncia lineup completo

Com um foco contínuo na experiência do público, o evento manterá a disposição de sucesso das primeiras edições com os palcos gêmeos principais, Hot e Ice Stage. Além deles, tem o palco secundário Sun Stage e o palco Waves Stage, que retorna para o Auditório Simón Bolívar, agora aberto a todos e permitindo ao público uma experiência mais intimista.

Além das atrações musicais, o Bangers Open Air oferece diversas experiências e ativações, como o Bangers Expo Tattoo e o Metal Market. O festival também conta com sessões de autógrafos com os artistas que se apresentam, permitindo um momento único para os fãs.

Bangers Open Air: Bill Hudson, Doro Pesch e Bas Maas, da banda Doro, em show no Tons Of Rock Festival 2024, em junho, em Oslo, Noruega Imagem: Per Ole Hagen/Redferns

"Esse é o único festival brasileiro de grande porte 100% focado no público heavy metal e rock clássico, e isso é de enorme importância, pois estimula a formação de novos fãs, permite que o público descubra novas músicas e bandas, e movimenta o mercado do som pesado, além de existir uma troca de experiências entre fãs, bandas e profissionais do meio artístico", explica Claudio Vicentin, um dos organizadores do evento. "O Bangers se destaca no mercado de entretenimento como um festival inovador que permite momentos memoráveis para o público."

Bangers Open Air: Biff Byford, do Saxon, se apresenta no The 3Arena Dublin em de março de 2024 em Dublin, Irlanda Imagem: Kieran Frost/Redferns

O lineup deste ano, segundo Vicentin, segue a mesma ideia dos anos anteriores, que é ter a grande maioria dos subgêneros do heavy metal representada no festival. "Teremos bandas mais clássicas como Saxon, W.A.S.P, Pretty Maids (pela primeira vez no Brasil) e Doro, além de nomes que são a nova geração de atrações principais em todo o mundo, como Avantasia, Sabaton e Powerwolf. O metalcore estará representado com I Prevail e We Came as Romans, o gótico com Lacrimosa, o thrash metal com Dark Angel e Municipal Waste, o hard rock com H.E.A.T. e Dynazty, e muito mais. E pela primeira vez teremos a banda solo de Kerry King [Slayer] executando os clássicos do Slayer e suas músicas autorais", revela Vicentin.