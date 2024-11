Dupla canta para cerca de 20 pessoas na última etapa do Circuito Sertanejo

Nesta sexta, nomes como Gusttavo Lima e Nattan sobem ao palco. No sábado, Jorge e Mateus e Mari Fernandez estão confirmados.

O festival

O Caldas Country é o último evento do ano do Circuito Sertanejo. A maior plataforma de shows do Brasil reúne seis principais eventos de música sertaneja do país. Também fazem parte Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Barretos e Jaguariúna Rodeo Festival.

O público estimado no evento este ano é de mais de 25 mil pessoas por dia. O palco será um dos destaques: serão mais de mil metros quadrados de telas de LED, o equivalente a 10 telas de cinema.

Os conteúdos exibidos foram desenvolvidos para criar uma atmosfera imersiva, que une elementos cenográficos e tecnológicos. A iluminação também ganha destaque na estrutura do palco, com mais de 750 pontos de luz estrategicamente posicionados para dar vida às apresentações.

Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.