G20 no Rio: 'Janjapalooza' começa nesta quinta-feira; veja programação

Começa nesta quinta-feira (14) o Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que vai oferecer três noites de shows gratuitos no Rio de Janeiro, em meio à Cúpula do G20 Social

O que vai acontecer

A Praça Mauá, na zona portuária, vai receber shows do festival apelidado como "Janjapalooza", pelo envolvimento da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, na organização. O festival está dividido em três noites temáticas. Shows começam às 17h.

Nesta quinta (14), a ancestralidade e a herança africana são os fios condutores da noite "Muito Obrigado Axé", que se inspira no histórico local do evento: a região da Pequena África. Aguidavi do Jejê, Mateus Aleluia, Larissa Luz, Ilessi, Diogo Nogueira, Rachel Reis, Rita Benneditto, Afrocidade, Daniela Mercury, Seu Jorge, Roberto Mendes e Baile Black Bom estão na programação.