Com Ja Rule, Rap in Cena comemora 10 anos de existência em Porto Alegre

Os rappers americanos Ja Rule e Rich the Kid e os brasileiros Orochi, Mano Brown e L7NNON são algumas das mais de cem atrações que celebram os 10 anos do mais importante festival de rap do Sul do pais. O Rap in Cena acontece neste sábado (16) e domingo (17), no Parque Harmonia, em Porto Alegre.

O que vai acontecer

Entre as atrações internacionais estão Ja Rule e Rich the Kid. O primeiro ficou conhecido nos anos 2000 por hits como "Mesmerize", "Always on Time" e "Wonderful". O rapper nova-iorquino traz ao festival a turnê que celebra 25 anos de carreira.

Já Rich the Kid, também da Costa Leste, nasceu em Nova York e cresceu em Atlanta. Transitando do trap melódico ao drill, ele se notabilizou nos últimos anos com singles como New Freezer, Plug Walk, Splashin e Carnival.