Diogo Nogueira surpreende fãs e faz show em metrô de São Paulo

Diogo Nogueira, 43, surpreendeu fãs ao aparecer de chinelo e cantar de surpresa na estação de metrô Pinheiros, na capital paulista.

O que aconteceu

O show de 30 minutos começou com flash mob e, logo, foi ganhando corpo com os instrumentistas que acompanham Diogo e o próprio artista. Músicos que tocam violão, pandeiro e cavaquinho começaram a chegar de diferentes pontos da estação e se juntaram no palco, até que o marido de Paolla Oliveira apareceu e começou a cantar.