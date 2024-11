Opinião: Anitta leva festival ao delírio com show raro de funk rave

Para crescimento de público e abertura de novos mercados, Anitta passeou pelo reggaeton e pop eletrônico, mas nunca largou o funk. Parece apenas que esperou a hora certa pra carregar as tintas no ritmo que lhe é caro e a distingue de toda a miríade globalizada do pop.

Anitta no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Só uma funkeira carioca poderia fazer isso — e, por isso, ver o show acontecer no Rock The Mountain, na serra fluminense, tem sabor especial de repatriação do ouro levado.

Com grades e gaiolas por todo o palco, Anitta esteve com mais de vinte dançarinos e bailarinas, muitos com a cantora desde o início da sua carreira.

O espetáculo é bem urbano e 'dark' — inclusive a sonoridade muitas vezes navega do funk ao rock, bem distante de outras camadas fofinhas do pop internacional que miram em um público mais adolescente.

É interessante como esse conceito mais pesado também quebra o estereótipo de um Brasil colorido e solar - uma narrativa que pode estar em Berlim, em Nova Iorque, em qualquer meca da noite do planeta.