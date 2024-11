Rock the Mountain: Anitta estreia no Brasil show do disco 'Funk Generation'

A cantora Anitta mostrou pela primeira vez em solo brasileiro o aguardado show do álbum "Funk Generation". A apresentação aconteceu neste domingo (10), no terceiro dia do Rock the Mountain 2024, evento que rola em Petrópolis (RJ). No próximo domingo (17), a brasileira repete o show no mesmo festival.

Veja trechos do show de Anitta

Veja Nesta semana, "Funk Generation" foi indicado ao Grammy de melhor álbum pop latino. Lançado em abril, o disco, um projeto trilíngue, conta com produção musical de Tropkillaz, Gabriel do Borel, Marcio Arantes, Pablo Bispo e Diplo.