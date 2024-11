Dinosaur Jr. retorna ao Brasil para show imperdível no Balaclava Fest

Após quase uma década de ausências, o Dinosaur Jr. e sua formação clássica, retorna ao Brasil para uma apresentação esperada com grande expectativa pelos fãs. Hoje, a banda sobe ao palco do Balaclava Fest, em São Paulo, para celebrar sua longa trajetória no cenário do rock alternativo.

O Dinosaur Jr., conhecido por seu som potente e inovador, fez sua primeira visita ao Brasil em 2010, quando passou pelo Coquetel Molotov (Recife), Comitê Club (SP) e Concha Acústica (Salvador). Em 2014, a banda ainda se apresentou no Cine Joia, em um evento fechado para convidados, promovido pela Converse.

J Mascis, da banda Dinosaur Jr., que faz show no Brasil em novembro, no festival Balaclava Imagem: Katja Ogrin/Redferns

No entanto, o show de hoje não é a única grande presença de membros da banda no Brasil nos últimos anos. Em 2015, J Mascis, o icônico vocalista e guitarrista do grupo, se apresentou solo no Festival Bananada, em Goiânia, em uma performance memorável. Além disso, em 2014, o Brasil recebeu uma pequena turnê do Sebadoh, projeto paralelo de Lou Barlow.